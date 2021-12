Mais de 11 mil comprimidos de 'rebite' são apreendidos em posto de combustível, em Caucaia

O Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), apreendeu 11.250 comprimidos de substância derivada da anfetamina, na noite desta segunda-feira (27). A apreensão aconteceu em um posto de combustível na BR-222, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A droga apreendida é popularmente conhecida como 'rebite' ou ‘droga do caminhoneiro'.

Legenda: Drogas estavam armazenadas no restaurante de um posto de combustível, em Caucaia Foto: Divulgação

Segundo o capitão Salazar, as drogas estavam guardadas em um restaurante do estabelecimento. A Polícia chegou ao local, segundo o capitão, após trabalho de Inteligência. Ao todo, cinco pessoas foram conduzidas para prestar esclarecimentos na delegacia.

No entanto, ninguém foi preso. As investigações seguem para identificar o dono da mercadoria.



Localização da droga

Segundo a Polícia, a equipe recebeu informações de que uma pessoa com mandado de prisão em aberto estava em um posto de combustível, no bairro Genipabu, em Caucaia, traficando drogas.



Ao chegar por volta das 21h30, os policiais militares teriam visto uma funcionária fechando, rapidamente, o restaurante do posto de combustível.



"A mulher demonstrou nervosismo e proibiu a entrada da composição no estabelecimento para averiguação de ilícitos, mediante a fundada suspeita", diz nota da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



A equipe, então, entrou em contato com o proprietário do estabelecimento e recebeu autorização para as buscas. No entanto, segundo a Polícia, a funcionária continuava a negar a entrada dos policiais militares.



O proprietário compareceu e abriu o estabelecimento para averiguação, onde foram localizadas as drogas. A mercadoria estava armazenada em um congelador e outro recipiente.

VCrepórter

Presenciou um fato importante que merece virar notícia? Tem um vídeo ou uma foto? A sua sugestão ou denúncia pode virar uma matéria no Diário do Nordeste. Envie para o nosso WhatsApp (85) 99969-0752. Clique aqui para já mandar uma mensagem. '