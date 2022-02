Justiça mantém a prisão de soldado PM detido por tentar matar homem na saída de uma festa no Crato

A Justiça decidiu converter em prisão preventiva o flagrante contra o soldado Nataniel Souza Silva. Nesta terça-feira (22), às 11h aconteceu audiência de custódia do policial militar de Pernambuco, preso devido a uma tentativa de homicídio registrada na região do Cariri, Interior do Ceará.

A defesa do militar havia se manifestado pelo relaxamento da prisão. O juiz da 1ª Vara Criminal de Crato foi a favor do parecer do Ministério Público Estadual e manteve a prisão do PM alegando "fins de garantia pública".

Há informação que o crime aconteceu em um estacionamento, na saída de uma festa. O soldado teria efetuado pelo menos seis disparos de arma de fogo contra a vítima, que andava em direção ao carro.

O homem baleado deu entrada em um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

O MP chegou a se manifestar que o autuado seja recolhido em um presídio militar no Estado de Pernambuco, onde é lotado. Consta na decisão que Nataniel já responde a ação penal na 2ª Vara Criminal de Crato, "de modo que há forte indicativo de reiteração delitiva caso o custodiado se livre solto, o que faz atrair a necessidade de segregação cautelar".

A OCORRÊNCIA

Por volta das 0h30 dessa segunda-feira (21), policiais militares foram acionados pela Coordenadoria de Operações de Segurança (Ciops) para atender a uma ocorrência de som alto. Ao chegar no local, uma testemunha indicou ter visto um homem de blusa preta e short jeans efetuando diversos disparos contra uma pessoa.

O suspeito foi localizado em uma residência, detido em flagrante e conduzido à Delegacia, sem resistir à prisão. Participaram das diligências PMs da 3ª CIA do 2º Batalhão do Policiamento do Crato.

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR