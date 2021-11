Jovem é sequestrado e estuprado devido a conflitos entre facções rivais em Fortaleza

Um jovem de 25 anos foi sequestrado e estuprado por dois homens no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, em razão de conflitos entre facções criminosas rivais nesta quarta-feira (24). Ele tomou o lugar de sua irmã em um encontro marcado supostamente para o pagamento de pensão alimentícia.

Após a violência sexual, a vítima ia ser morta, mas conseguiu fugir e pediu ajuda a policiais militares. Ele foi conduzido ao 32º Distrito Policial (DP), onde prestou depoimento e descreveu o crime.

Três pessoas foram presas por PMs da Força Tática do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM): um homem de 60 anos, um jovem de 27 e uma jovem de 21 anos.

O homem de 60 anos e o genro de 27 foram os que estupraram a vítima. O trio preso foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) para exames e logo depois levados à Casa da Mulher Brasileira.

Conflito

O crime se desenhou após uma mulher, não identificada, que morava com o ex-marido, integrante de facção criminosa, resolver se separar e morar com os dois filhos em outro bairro, dominado por uma organização rival à do ex.

Os rivais não aceitavam que a mulher morasse na região, pelos laços com ex-companheiro. Nesta quarta, ela recebeu uma ligação marcando um encontro na rua Osório de Paiva.

O irmão dela, o jovem de 25 anos, achou a situação estranha e se ofereceu para ir no lugar dela. Chegando no local, ele foi sequestrado por pelo menos cinco pessoas e levado ao Sítio Conjunto Miguel Arraes, no Bom Jardim, onde foi violentado.