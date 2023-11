Inspetor da delegacia de Canindé é preso por extorquir empresários; ex-PM envolvido está foragido

Um inspetor da Delegacia Regional de Canindé foi afastado de suas funções e preso nesta segunda-feira (20), durante operação deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), em parceria com a Delegacia de Assuntos Internos (DAI) da Polícia Civil. Ele é suspeito de cometer crimes de extorsão junto a um ex-policial militar, que está foragido.

Os mandados de prisão temporária atendem a um pedido do promotor de Justiça Jairo Pequeno Neto. Segundo o MPCE, o juiz do 3º Núcleo de Custódia de Quixadá também acatou pedidos de busca e apreensão domiciliar e de quebra de sigilo bancário e fiscal em desfavor da dupla.

Além disso, também foram quebrados os sigilos dos dados telefônicos e os armazenados nos celulares apreendidos na operação.

O que aconteceu?

Conforme as investigações, o inspetor e o ex-PM levantavam dados sobre empresários que tinham contratos firmados com prefeituras da região por meio de processos licitatórios. Com as informações, a dupla simulava uma investigação policial para extorquir as vítimas, exigindo dinheiro para que o falso inquérito não fosse levado à Delegacia de Combate à Corrupção nem ao Ministério Público.

As denúncias chegaram ao conhecimento do MP pelos próprios empresários, vítimas da extorsão, há cerca de seis meses.