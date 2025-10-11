Homem morre afogado em lagoa no bairro Quintinho Cunha
Ocorrência foi registrada na manhã deste sábado (11)
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Um homem morreu afogado na manhã deste sábado (11) no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza. A vítima tinha 54 anos.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as primeiras informações apontam que ele teria se afogado em uma lagoa no bairro. O homem não resistiu e morreu ainda no local.
A Polícia Civil do Ceará e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas.
“A Delegacia do 10° Distrito Policial está a cargo dos trabalhos investigativos e aguarda laudo da Perícia”, disse a Secretaria.
