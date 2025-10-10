Policial civil aposentado é morto a tiros dentro de loja de sucata em Fortaleza

Um policial civil aposentado, identificado como João Lopes Cavalcante, de 70 anos, foi morto a tiros dentro de uma loja de sucata na Avenida José Bastos, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (10).

Homens que estavam em uma motocicleta chegaram ao local onde o agente se encontrava e efetuaram os disparos. A vítima teria sido atingida na região do tórax.

A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Frotinha da Parangaba, onde passou por procedimentos de reanimação, mas não resistiu.

O Diário do Nordeste pediu mais informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno. Esta matéria será atualizada em seguida.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) manifestou pesar aos familiares e amigos do agente aposentado. As forças de segurança seguem nas buscas pelos suspeitos do crime.