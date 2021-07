Homem é morto a tiros na frente de casa na presença da esposa e do filho no Bom Jardim, em Fortaleza

Um homem identificado como Francisco Leocassio da Costa Azevedo, de 32 anos, foi morto a tiros na frente de casa na noite desta sexta-feira (16) no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, ele estava em um carro com a esposa e o filho, que presenciaram o crime. Eles não foram baleados.

Testemunhas informaram aos agentes do 17º Batalhão que a vítima estava saindo da residência com a família em um veículo quando foi surpreendida por, pelo menos, dois criminosos. O fato aconteceu na Rua Virgílio Nogueira.

Segundo a composição, os disparos foram efetuados somente na direção do motorista, e a maioria deles atingiu a cabeça de Francisco Leocassio, que respondia por homicídio.

A família, no entanto, explicou à Polícia Militar que ele estava trabalhando e se dedicando à religião, porque queria "mudar de vida".