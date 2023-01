Homem de 29 anos morre após capotamento de Camaro em Caucaia, no Ceará; motorista fugiu do local

Um jovem de 29 anos morreu após um grave acidente de trânsito no bairro Garrote, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele estava como passageiro de um Camaro de cor amarela, que capotou numa rotatória, na tarde dessa sexta-feira (13).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), que atendeu à ocorrência para retirada da vítima das ferragens do veículo, o motorista fugiu do local após o acidente. Ele ainda não foi identificado.

Legenda: Dois homens estavam a bordo do carro, segundo os Bombeiros Foto: Divulgação/CBMCE

A equipe de salvamento do CBMCE foi acionada por volta das 16h30, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS). O procedimento de liberação do corpo do jovem dos destroços durou cerca de 40 minutos.

Unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) compareceram para prestar socorro, mas os profissionais atestaram o óbito do rapaz ainda na via pública.

A reportagem solicitou à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), por volta de 11h40, informações sobre identificação e localização do motorista, e aguarda retorno.