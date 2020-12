Grupo armado realiza assaltos em série no Novo Mondubim; vídeo

Quatro homens em duas motocicletas realizaram uma série de assaltos no bairro Novo Mondubim, em Fortaleza, na última segunda-feira (21). Uma das ações foi flagrada por câmeras de segurança da região.



As imagens mostram os suspeitos, sendo dois deles armados, abordando o motorista de um carro que se aproximava de uma residência, na rua 101. Segundo testemunhas, os homens tentaram levar o veículo, mas desistiram e roubaram o aparelho celular e a carteira do motorista.

Conforme moradores, momentos depois, uma mulher também foi abordada pelo mesmo grupo. A vítima estava com uma sacola com roupas, que foi levada pelos assaltantes.

Ainda no bairro, o grupo abordou uma terceira vítima, também mulher, e exigiu que ela entregasse o celular e dinheiro. A mulher informou ter apenas máscaras de proteção novas, que havia acabado de adquirir, e os itens foram levados pelos suspeitos. Até a noite desta terça-feira (22) os criminosos não foram capturados.

De acordo com a Polícia Militar, o policiamento no bairro Mondubim é realizado diariamente, através de viaturas e a área conta com o apoio das especializadas que realizam rondas e abordagens na região.

A polícia afirma ainda que, para garantir mais segurança aos moradores do bairro, vai intensificar as ações de policiamento preventivo e ostensivo durante os períodos mais vulneráveis a assaltos.