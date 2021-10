Governo do Ceará empossa 247 novos oficiais da Polícia Militar

O governador Camilo Santana (PT) presidiu, na tarde desta terça-feira (19), a solenidade de posse de 247 novos oficiais da Polícia Militar do Ceará (PM-CE). O evento ocorreu no Centro de Eventos.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os novos oficiais vão fazer parte do reforço operacional das forças de segurança em todo o Estado.

A cerimônia de posse foi transmitida ao vivo, pelas redes sociais. Além de Camilo, estiveram presentes a vice-governadora, Izolda Cela; o titular da SSPDS, Sandro Caron; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Márcio Oliveira; e o diretor-geral da Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp), coronel Clairton Abreu.

Apesar da posse desses quase 250 novos oficiais, o total de nomeações deste ano ainda fica aquém do registrado em anos anteriores. Em 2019, por exemplo, foram contabilizadas 373 nomeações no Estado. Já em 2017, esse número chegou a 2.704.

Mais mulheres promovidas

Na solenidade, Camilo Santana ressaltou que, além desta ser a maior turma de oficiais da história empossada, as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço dentro da Polícia Militar.

“Minha palavra é de emoção. Estamos formando hoje não apenas a maior turma, mas a maior turma de mulheres na história da PM. São 22 oficiais entre os 247 promovidos", disse o governador, garantindo que não tem "medido esforços" para "trazer paz ao povo cearense".

Legenda: Foi empossada a maior turma de oficiais da história e com a maior participação de mulheres Foto: Carlos Gibaja e Tatiana Fortes/SSDPS

"Investimos em tecnologia, com os melhores equipamentos, sistemas integrados, serviços de inteligência, temos a maior frota de aeronaves de turbinas no Brasil, a maior frota de motocicletas, importamos armas do exército americano, de grosso calibre, compramos viaturas. Interiorizamos serviços, temos quatro bases com Ciopaer e da Pefoce, já implantamos 50 bases do CPRaio pelo Estado", listou. "Mas tem algo mais precioso para nós, e o mais importante, que é investir nos homens e mulheres da segurança pública. Criamos a maior lei de promoções do País, em 2015, fizemos novos concursos públicos", destacou o governador.

O titular da pasta da Segurança Pública do Ceará elogiou as ações que o Governo vem realizando para dar melhores condições às corporações.

“Temos um plano de carreira e promoção, ações de capacitação e valorização do profissional de segurança pública. Temos as melhores estruturas e os melhores equipamentos possíveis. Agora somando-se homens e mulheres oficiais com a vontade e a garra de defender os cidadãos cearenses”, disse Caron.

Concursos

Estão em andamento no Estado certames da Perícia Forense, da Polícia Civil e da Polícia Militar do Ceará. Ao término de todos, haverá mais de 2.600 novos profissionais de segurança integrando as Polícias do Estado.

“Desde 2015, estamos fazendo a maior promoção da história da Policia Militar. São mais de 6 mil praças já formados, com concurso em andamento de mais 2 mil. Aqui temos o maior grupo empossado, são tenentes que sustentam na ausência do comando geral, e onde quer que estejam que seja um serviço de excelência sob o comando dessa turma, em Fortaleza, Região Metropolitana ou Interior”, endossou o coronel Márcio Oliveira.