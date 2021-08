Concurso da PMCE com 2 mil vagas terá edital publicado nesta segunda-feira (2)

O novo concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará terá edital publicado oficialmente do Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (2), segundo anunciou o governador Camilo Santana. Com 2 mil vagas, o processo seletivo foi divulgado ainda em 2020.

Em transmissão ao lado do titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sandro Caron, Camilo pontuou que as inscrições para o concurso devem ser abertas cerca de 15 dias após a data da publicação no DOE.

"É importante frisar que esse será um reforço importante para a Polícia Militar do Ceará. O último concurso que fizemos foi para 5 mil pessoas, e já convocamos todos os aprovados", ressaltou o governador.

Convocação após resultado

Durante o momento, o secretário Sandro Caron também citou o concurso como um dos investimentos recentes para a segurança em solo cearense. "Agora, teremos aí nos próximos meses dois mil soldados que estarão ombreando conosco no combate à criminalidade e também à defesa da sociedade", delimitou.

Ainda conforme as informações cedidas por Camilo Santana, todos os aprovados serão convocados imediatamente após a homologação dos resultados do processo seletivo em questão.

Vagas de concurso

Ainda em maio deste ano, Camilo sancionou as leis que autorizaram a realização de novos concursos para forças de segurança pública no Estado.

Na época, o governador anunciou total de 2.870 vagas para as polícias Civil do Ceará (PCCE), Militar (PM) e a Perícia Forense do Estado (Pefoce).

Além do concurso publicado agora, entre os que já haviam sido anunciados em 2020, mais 200 vagas devem ser abertas para oficiais da Polícia Militar.