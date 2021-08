ITA abre inscrições para Vestibular 2022 com 150 vagas; veja detalhes

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) abriu, nesta segunda-feira (2), as inscrições para o vestibular do ano letivo de 2022. Ao todo, são 150 vagas para formação de engenheiros. O prazo vai até 15 de setembro. A taxa é no valor de R$ 170,00.

O certame foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda. As oportunidades são para homens e mulheres.

>> Leia o edital neste link

Para participar, é necessário ter o ensino fundamental completo, ser brasileiro e não completar 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula para ingresso no curso.

O primeiro exame ocorrerá em 20 de novembro. Os endereços dos locais de realização das provas, salas e número de inscrição serão publicados a partir de 25 de setembro.

Do total de vagas, 30 são destinadas para optantes à carreira militar. Ou seja, aqueles candidatos que tenham interesse em ingressar no Quadro de Oficiais Engenheiros (QOEng) da Ativa da Força Aérea Brasileira, sendo 24 destinadas à ampla concorrência e seis a candidatos autodeclarados negros.

O concurso terá três fases. Veja como serão:

1ª fase

Nesta etapa, ocorrerá um exame de escolaridade, com prova em um único dia, composta por questões objetivas de Matemática, Física, Química, Português e Inglês.

2ª fase

Aqui, também haverá exame de escolaridade, mas com provas em dois dias, compostas por questões dissertativas de Matemática, Física, Química e uma Redação.

3ª fase

Ocorrerá uma inspeção de saúde prevista para o ingresso na Força Aérea Brasileira. Nela, o candidato passará por exames clínicos, de imagem e laboratoriais, inclusive toxicológicos, definidos em Instruções do Comando da Aeronáutica.

Veja os detalhes do concurso

Órgão: Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA)

Inscrições: Somente no site do ITA

Vagas: 150

Requisitos: brasileiro nato, ensino médio completo e não completar 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso

Inscrições: 2 de agosto a 15 de setembro

Taxa: R$170

Prova da 1º fase: 20 de novembro, às 8 horas

Provas da 2ª fase: 24 e 25 de novembro, às 8 horas

Divulgação dos locais de prova: será no dia 25 de setembro, no site do ITA