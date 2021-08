Confira os concursos públicos com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (2)

Há cinco inscrições abertas para concursos públicos, nesta segunda-feira (2), no Ceará. Os salários vão de R$ 2.266 a R$ 23, 8 mil, a depender do cargo disputado.

Há oportunidades tanto para nível médio como superior. Dentre as áreas, estão segurança pública, saúde e educação. Confira abaixo a seleção feita pelo Diário do Nordeste.

Confira os detalhes das vagas e como se inscrever

Funsaúde

As inscrições para o concurso da Fundação Regional de Saúde (Funsaúde), no Ceará, estão abertas. Ao todo, são 6 mil vagas imediatas. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a realizadora do certame. Confira o edital.

Requisitos e salários

As vagas disponíveis são para a área assistencial e para a área administrativa, de níveis médio e superior. Das 6 mil, 1.040 são para médicos de 79 especialidades, com salários entre R$ 13.200 e R$ 23.833.

Para os outros cargos de nível superior, as remunerações serão de R$ 4.200 a R$ 9.350. Já para o nível média, os salários variam entre R$ 2.200 e R$ 2.600.

Cronograma

Inscrições: das 16h de 12 de julho às 16h de 19 de agosto

Aplicação das provas: 24 de outubro

Envio de títulos para avaliação: 9 de dezembro a 13 de dezembro

Policia Civil

O concurso da Polícia Civil do Ceará teve as inscrições prorrogadas e estas podem ser feitas até esta segunda-feira (2). O edital foi publicado com 500 vagas, em 27 de maio. Interessados devem acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural Assistencial (Idecan), organizador do concurso. Leia o edital.

Certame terá 400 vagas para inspetor e 100 para escrivão. A remuneração inicial, para ambos os cargos, é de R$ 3.732,86 e a carga-horária semanal é de 40 horas. Cadastro de Reserva com mil vagas será formado.

A seleção consiste em cinco etapas:

1ª fase: Provas escritas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório

2ª Fase: Teste de aptidão física, de caráter eliminatório

3ª Fase: Avaliação psicológica, de caráter eliminatório

4ª Fase: Exame toxicológico, de caráter eliminatório

5ª Fase: Curso de formação profissional e avaliação de verificação de aprendizagem, ambos de caráter eliminatório e classificatório

As datas definitivas dos processos ainda não foram divulgadas.

Coren

O concurso público do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Ceará (Coren-CE) reabriu as inscrições para cargos de Enfermeiro Fiscal, de nível superior, e de Técnico Administrativo, de nível médio. São ofertadas sete vagas, com salários de até R$ 5,1 mil.

Para se candidatar, o interessado deve acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As taxas de inscrição custam R$ 100 para o nível superior e R$ 75 para o nível médio, podendo ser pagas até o dia 14 de setembro.

Cronograma

Reabertura das inscrições e solicitação de isenção da taxa de inscrição: 14 de julho a 27 de agosto;

Data limite para pagamento da taxa :14 de setembro;

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 3 de outubro

Divulgação de gabaritos e padrão preliminares das provas: a partir das 19h de 5 de outubro

Divulgação de gabarito e resultados finais das provas objetivas e resultado provisório e padrão definitivo da prova discursiva: 26 de outubro.

Veja mais detalhes no edital completo.

Seas

A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Estado do Ceará (Seas) está com seleção aberta para 69 vagas imediatas e de cadastro de reserva. As oportunidades são para os níveis superior e médio.

Há vagas para os cargos de assistente social, pedagogo, psicólogo, sócio educador feminino e masculino. As remunerações brutas para os contratados, para nível médio e superior, são iguais, no valor de R$ 2.266.

As inscrições começaram na última quinta-feira (22) e vão até o dia 31 de julho. Veja mais detalhes no edital completo.

Cronograma

Publicação no DOE do Edital nº 002/2021 - Seleção Pública

Simplificada: 7/7

Solicitação de Inscrição: 22/7 a 31/7

Divulgação do resultado da situação da inscrição (www.seas.ce.gov.br): 2/8

Recurso, somente online, mediante preenchimento do formulário digital disponível

no site da Seas inerente ao pedido de inscrição indeferido: 3/8 a 4/8

no site da Seas inerente ao pedido de inscrição indeferido: 3/8 a 4/8 Resultado do julgamento do Recurso relativo ao pedido de inscrição: 6/8

Resultado Preliminar - Verificação dos documentos pertinentes a Análise Curricular (Formação Acadêmica, Qualificação Profissional e Experiência Profissional): 9/8

Recurso online, quanto ao resultado preliminar: 10/8 a 11/8

Resultado do julgamento do Recurso: 13/8

Resultado Final da Seleção Simplificada, devidamente publicado no site da Seas: 16/8

Publicação do Ato de Homologação do resultado final da Seleção Simplificada no Diário Oficial do Estado do Ceará e Convocação dos candidatos aprovados: 17/8

Cremec

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (Cremec) tem 220 vagas, sendo 20 oportunidades imediatas 200 de reserva. As inscrições começaram ainda em junho e vão até o dia 29/7.

Os salários vão até R$ 7.068 e os cargos em questão são para advogado, analista de sistema, analista de RH, assistente administrativo, auditor interno, contador e médico fiscal. Confira o edital completo.

A inscrição varia entre R$ 80 e R$ 120, sendo o menor valor apenas para o cargo de assistente administrativo, que é de nível médio.

O edital não detalha um cronograma com data de divulgação de resultados.