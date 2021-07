Concurso público do Coren-CE 2021 reabre inscrições; salários chegam a R$ 5,1 mil

O concurso público do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Ceará (Coren-CE) reabriu as inscrições para cargos de Enfermeiro Fiscal, de nível superior, e de Técnico Administrativo, de nível médio. São ofertadas sete vagas, com salários de até R$ 5,1 mil.

Além disso, também foi publicado novo cronograma do certame. Agora, a data para aplicação das provas objetivas e discursiva está prevista para 3 de outubro. O edital publicado também traz outras alterações nas fases do concurso.

Como se inscrever

São ofertadas nos cargos, de nível superior e médio, cinco e duas vagas, respectivamente. As inscrições seguem abertas até o dia 27 de agosto.

Para se candidatar, o interessado deve acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As taxas de inscrição custam R$ 100 para o nível superior e R$ 75 para o nível médio, podendo ser pagas até o dia 14 de setembro.

Os concorrentes também podem solicitar a isenção da taxa, caso sejam hipossuficientes inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea. A apresentação dos documentos necessários para comprovar as situações indicadas é necessária para o requerimento.

Cronograma

Reabertura das inscrições e solicitação de isenção da taxa de inscrição: 14 de julho a 27 de agosto;

Data limite para pagamento da taxa :14 de setembro;

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 3 de outubro

Divulgação de gabaritos e padrão preliminares das provas: a partir das 19h de 5 de outubro

Divulgação de gabarito e resultados finais das provas objetivas e resultado provisório e padrão definitivo da prova discursiva: 26 de outubro.

Veja mais detalhes no edital completo.