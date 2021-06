Concurso Cremec 2021 abre inscrições para seleção de cargos efetivos; salários chegam a R$ 7.068

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (Cremec) anunciou, nesta quinta-feira (24), a realização de concurso público para o preenchimento de 20 vagas em cargo efetivos, além da formação de cadastro de reserva . Os salários variam de R$ 4.140 a R$ 7.068.

As inscrições para participar da seleção acontecem de forma virtual, através do site da banca organizadora, e seguem até o dia 29 de julho. As taxas de inscrição são de R$ 80 para assistentes administrativos e R$120 para os demais.

O exame ocorrerá na Capital, nos dias 18 e 19 de setembro. Os locais e os horários de realização das provas objetivas serão divulgados até sete dias antes da aplicação.

O certame, que foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), prevê que o cadastro de reserva tenha duração de dois anos, com possibilidade de uma única prorrogação por igual período.