Tribunal de Justiça de São Paulo abre concurso público com 845 vagas

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) publicou nesta quinta-feira (29) edital do concurso público de nível médio para 845 vagas de escrevente técnico judiciário. A remuneração chega a R$ 4.981,71 para jornada semanal de 40 horas.

As inscrições para a seleção pública iniciam nesta sexta-feira (30) e seguem até o dia de setembro. O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp. A taxa será de R$ 79.

Provas

Prevista para o dia 31 de outubro, a primeira etapa do concurso será uma prova objetiva com questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa, Conhecimentos em Direito e Conhecimentos Gerais (atualidades, matemática, informática e raciocínio lógico).

Na segunda etapa, os candidatos habilitados e com melhor classificação serão submetidos a uma prova prática de formatação e digitação no editor de texto do Microsoft Windows.

Vagas

As vagas ofertadas no certame são para a Comarca da Capital e para todas as Circunscrições Judiciárias, sendo 400 vagas para a cidade de São Paulo e as outras 445 para as demais cidades do estado.

Atribuições

Executar atividades relacionadas à organização dos serviços que envolvam as funções de suporte técnico e administrativo às unidades do Tribunal de Justiça;

Dar andamento em processos judiciais e administrativos;

Atender ao público interno e externo;

Elaborar e conferir documentos;

Controlar a guarda do material de expediente;

Atualizar-se quanto à legislação pertinente à área de atuação e normas internas.

Veja aqui o edital completo