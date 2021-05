Concurso da Pefoce com salário de mais de R$ 10 mil tem edital publicado

O Governo do Ceará publicou, nesta sexta-feira (21), o edital do concurso público para a Perícia Forense do Ceará (Pefoce). O certame será executado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

As inscrições do concurso terão um mês de duração, começando em dia 7 de junho até 8 de julho, pelo site do instituto. Serão 170 vagas:

70 para o cargo de auxiliar de perícia;

60 para perito criminal;

20 para médico perito-legista

20 para perito legista.

Os interessados devem acessar o site da banca e pesquisar a área destinada e preencher o formulário com os dados cadastrais. Os valores das taxas de inscrição são de R$ 150 para o auxiliar e R$ 200 para os demais cargos.

Fases do concurso

1ª fase: exame de habilidades e conhecimentos por meio da aplicação de provas escritas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;

2ª fase: exame de teste de aptidão física, visando a avaliar as condições físicas mínimas do candidato, para o bom desempenho do cargo, de caráter eliminatório;

3ª fase: avaliação psicológica, visando a verificar a personalidade e a aptidão do candidato para o desempenho das atividades policiais, de caráter eliminatório.

Datas das provas

As provas escritas, objetiva e discursiva serão aplicadas em dois dias. No sábado, 31 de julho, para os cargos de perito criminal, médico perito-legista e perito legista. Já o auxiliar fará o exame no domingo, 1º de agosto.

As provas objetivas e discursivas ocorrerão nas cidades de Fortaleza, Sobral, Juazeiro, Iguatu e Russas. Serão 120 questões. A discursiva terá apenas duas. Todas as etapas terão caráter eliminatório e/ou classificatório.

Veja os cargos e salários para o concurso da Pefoce

Cargos de nível superior

Cargo 1: médico perito legista

Remuneração: R$ 10.125,89

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Cargo 2: perito criminal

Formações: engenharias Elétrica, Civil, Mecânica e Eletrônica; Física, Ciências da Computação/ Análise de Sistemas, Ciências Contábeis e Engenharia Química ou Química

Remuneração: R$ 9.830,96

Jornada de trabalho: 40 horas semanais.

Cargo de nível médio

Auxiliar de perícia

Requisitos: nível superior em qualquer área de conhecimento.

Remuneração: R$ 3.629,72

Carga horária: 40h semanais

Legislação

A lei que autoriza a realização do concurso foi sancionada na última segunda-feira (17). O governador Camilo Santana já havia antecipado que o edital seria divulgado nesta semana.