Camilo Santana sanciona leis que autorizam novos concursos para polícias Civil, Militar e Pefoce

O Governo do Ceará sancionou, na manhã desta segunda-feira (17), as leis que autorizam a realização de novos concursos para as forças de segurança pública no Estado. Ao todo, serão ofertadas 670 vagas para a Polícia Civil do Ceará (PCCE) e a Perícia Forense do Estado (Pefoce) em editais que devem sair nesta semana. Na Polícia Militar serão 2,2 mil vagas.

Segundo o governador Camilo Santana (PT), serão ofertados, ao todo, neste ano:

500 vagas na Polícia Civil;

170 vagas na Perícia Forense

2,2 mil vagas na Polícia Militar (2 mil para praças e 200 para oficiais).

A previsão para os concursos estava prevista inicialmente para março. O edital para a PMCE, por sua vez, será divulgado em breve, após seleção da empresa a ser responsável pelo certame, segundo Camilo. A previsão é de que o documento seja lançado até junho.

Ele também anunciou que a gestão estadual chamará a última turma aprovada no concurso do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) para reforçar a segurança pública neste ano.

O concurso atual precisou passar por algumas mudanças legais para "aperfeiçoar a formação dos novos concursados" antes de ser sancionado, informou Camilo antes de assinar o documento junto à vice-governadora Izolda Cela, ao secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron, e a outras autoridades de segurança.

"O Estado não tem medido esforços, não só em equipamentos, em viaturas, tecnologia, inteligência, aeronaves, enfim, mas também nas pessoas", pontuou.

Camilo Santana informou que o efetivo de novos profissionais da Pefoce deve ser realizado para contemplar a inauguração de sedes em Crateús e Itapipoca, que estão "praticamente prontas".

O gestor estadual também indicou que "vários batalhões" do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) serão implementados neste ano e em 2022, os quais devem ser formados após o concurso da PMCE.