Garota é seguida da calçada até o interior de casa por assaltante no Conjunto Ceará; vídeo

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança mostra o momento em que uma garota de 11 anos é perseguida e tem a casa invadida por um homem durante um assalto na rua 345, no Conjunto Ceará, em Fortaleza, nesta segunda-feira (28). Segundo a proprietária da residência, que terá a identidade preservada, a jovem que aparece nas imagens é sua neta, que entrou na casa para tentar fugir do criminoso.

A mulher informou que estava na cozinha quando a jovem caiu na sala e o homem apareceu em seguida. “Ele (suspeito) chegou mandando eu sair do meio e apanhou o celular da minha neta, que tinha caído no chão. Depois, ele pegou meu celular e viu meu filho no computador e também pegou o celular dele”, relembra.

Durante a ação, o filho da idosa pediu ao suspeito para não levar o notebook, que é seu instrumento de trabalho. O criminoso não se comoveu, tentou pegar o computador, mas a vítima reagiu.

“Fiquei pedindo a ele que não levasse o notebook, pois é meu material de trabalho, mesmo assim, ele insistiu que queria o computador, então, eu percebi que ele não estava armado. Nesse momento, tive uma reação de deixar o computador na mesa e tentar pegar ele, que correu e fugiu com outro meliante que estava em uma moto esperando", disse.

No mesmo dia, um estabelecimento da região também foi assaltado, segundo um morador que informou que a região está bastante perigosa.