Foragido há 14 anos por ter espancado e matado filho é preso no Curió

Um homem que estava foragido há 14 anos, suspeito de ter espancado e matado o filho, que era criança, foi preso pela Polícia Civil no bairro Curió, em Fortaleza. A captura aconteceu na última quinta-feira (17) e foi divulgada nesta sexta-feira (18).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o crime aconteceu no dia 31 de outubro de 2004, no bairro Itaperi, quando o filho de Assis de Lima dos Santos, 54, o "Marrom", tinha quatro anos. O homem estava com um mandado de prisão preventiva desde 2007 pela morte da criança.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) identificaram o paradeiro do suspeito, que foi encontrado em uma casa no bairro Curió.

Conduzido sob escolta

Segundo a Segurança Pública, ele não reagiu e foi conduzido sob escolta para cumprir a ordem judicial em uma unidade da Polícia Civil.

O mandado de prisão preventiva em desfavor de "Marrom" foi expedido pela 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza no ano de 2007, conforme a pasta.

Os investigadores do serviço de inteligência do DHPP constataram que ele se encontrava na capital cearense. Assis de Lima dos Santos agora encontra-se à disposição do Poder Judiciário.