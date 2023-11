Ex-PM suspeito de extorquir empresários em Canindé é preso

O ex-policial militar suspeito de extorquir empresários de Canindé e regiões vizinhas em conluio com um inspetor da Polícia Civil foi preso na tarde desta segunda-feira (27). O homem, que não teve sua identidade revelada, era considerado foragido da Justiça há exata uma semana.

O mandado de prisão foi cumprido pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), por meio da Delegacia de Assuntos Internos (DAI).

O ex-PM e o inspetor foram alvo de uma ação deflagrada pela CGD em parceria com o Ministério Público do Ceará (MPCE).

De acordo com as investigações, a dupla simulava falsas investigações policiais para exigir vantagens ilícitas de empresários da região para que as informações não fossem levadas à Delegacia de Combate à Corrupção.

O que aconteceu?

O inspetor e o ex-PM levantavam dados sobre empresários que tinham contratos firmados com prefeituras da região de Canindé por meio de processos licitatórios.

Com as informações, a dupla simulava uma investigação policial para extorquir as vítimas, exigindo dinheiro para que o falso inquérito não fosse levado à Delegacia de Combate à Corrupção nem ao Ministério Público.

As denúncias chegaram ao conhecimento do MP pelos próprios empresários, vítimas da extorsão, há cerca de seis meses.