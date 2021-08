Ex-funcionário de empresa de videomonitoramento rouba e sequestra mãe e filho em Sobral

Uma empresária e o filho dela, uma criança de dez anos, foram sequestrados em Sobral, na Região Norte do Estado, nessa segunda-feira (23). Segundo a Polícia, o sequestrador era ex-técnico de manutenção de uma empresa de câmeras de monitoramento e teria usado o sistema para invadir a casa das vítimas.

A Polícia aponta que o suspeito, identificado como Francisco Diego Lopes, 23 anos, sem antecedentes criminais, continuou observando o sistema de monitoramento instalado na casa da empresária, no bairro Campo dos Velhos, mesmo após sair da empresa. Ele teria aproveitado que o menino estava sozinho e se dirigiu à residência.

Como foi o crime

No local, o homem afirmou como pretexto que faria instalação de novas câmeras de monitoramento e pediu para entrar no imóvel. Em casa para assistir a aulas on-line, a criança, porém, não permitiu a entrada de Francisco Diego.

Então, o suspeito ligou para a empresária, que havia saído para o trabalho, informando sobre a necessidade da manutenção do serviço. Ela, então, permitiu que ele entrasse, pois o homem já realizara reparos no local.

Após a entrada, Francisco Diego espancou e amarrou o garoto de dez anos. Por volta das 12h, a empresária chegou e também foi amarrada e agredida pelo criminoso.

Com mãe e filho presos, o homem recolheu objetos de valor e os colocou no carro da empresária, levando também as duas vítimas.

Criminoso fugiu com vítimas

O ex-técnico saiu sem destino, indo, inicialmente, na direção de Meruoca, e, em seguida, a Massapê, a 20 quilômetros (km) de Sobral. No caminho, o veículo ficou sem combustível, e o homem precisou parar próximo a uma área urbana.

Nesse momento, a empresária se desvencilhou das cordas e entrou em luta corporal com o criminoso, fugindo com o filho em seguida. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que a mulher foi socorrida por uma equipe da Polícia Civil do Ceará (PCCE). Francisco Diego fugiu do local.

A Polícia, contudo, conseguiu prender o ex-técnico, por volta das 15h. Conforme a SSPDS, ele foi capturado em casa e confessou autoria do crime.

Com o suspeito estavam quatro celulares, R$ 174 em espécie e uma faca, usada para ameaçar as vítimas.

Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Sobral, responsável pelas investigações, que contaram com o apoio do Departamento de Inteligência (DIP) da PCCE. Francisco Diego foi autuado em flagrante pelo crime de roubo com restrição de liberdade.

Segundo Rômulo Sousa, titular da Delegacia Regional de Sobral, o primeiro objeto a ser recuperado foi o veículo da vítima. Preso, o homem informou o local onde guardara outros bens da empresária, já devolvidos a ela.

Necessidade de lidar com sistemas

O delegado orientou que as pessoas aprendam a configurar seus sistemas de videomonitoramento e façam uma troca rotineira das senhas para evitar esse tipo de situação.

A Polícia informou que abriu inquérito para identificar eventuais outros suspeitos de participação na ocorrência.