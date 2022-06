Esquema de fraudes em licitações e desvio de recursos públicos em Altaneira; 14 empresas são alvos

A Polícia Civil do Ceará deflagrou operação para desarticular uma suposta organização criminosa envolvida em um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, ocorrido no âmbito da Prefeitura Municipal de Altaneira, município do Interior do Ceará.

Conforme a Polícia, 14 empresas são alvos da 2ª fase da 'Operação Salus', deflagrada nesta quinta-feira (2). A organização estaria cometendo uma série de crimes, como apropriação de bens ou rendas públicas e ordenação de despesas em desacordo com as normas financeiras, fraude à licitação, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

A investigação apurou que o esquema fraudava procedimentos licitatórios. As contratações aconteciam de forma direta, "com finalidade de desviar recursos públicos de diversas secretarias".

As contratações aconteciam para beneficiar determinadas empresas. Ainda de acordo com a Polícia, há indícios que a Prefeitura pagava por produtos não adquiridos e serviços não prestados.

MANDADOS JUDICIAIS

77 mandados judiciais são cumpridos, sendo 30 de busca e apreensão e 47 de sequestro patrimonial, nos municípios de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Altaneira, Assaré, Araripe e Caucaia. Foi ordenado o bloqueio nas contas, com valor que ultrapassa R$ 7 milhões.

105 policiais civis participam das diligências. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Altaneira, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. A operação segue em andamento.

A primeira fase da Operação foi deflagrada em dezembro de 2020. Na ocasião, empresários e servidores públicos, entre eles secretários municipais eram os principaid alvos. Em 2020 foram cumpridos 113 mandados nos municípios de Altaneira, Nova Olinda, Antonina do Norte, Aurora, Crato, Barbalha, Juazeiro do Norte e Beberibe.

