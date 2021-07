Dois homens são presos suspeitos de porte ilegal de arma de fogo na Capital

Dois homens foram presos na tarde deste domingo (11) por porte ilegal de arma de fogo, após serem flagrados com revólver e pistola durante uma abordagem no bairro Barroso, em Fortaleza.

Um revólver calibre .38 com cinco munições intactas e uma pistola calibre .40 também com sete munições intactas foram apreendidos. O material e os suspeitos foram apresentados no 30º Distrito Policial, onde foram autuados.

Armas exibidas em vídeo

A ação aconteceu após os policiais militares tomarem conhecimento de vídeos com homens exibindo e ostentanto armas de fogo.

Em um trecho do arquivo, as imagens mostram mais de dez homens empunhando armas para cima. Após diligências realizadas por equipes do 16º Batalhão Policial, os suspeitos foram encontrados em uma rua da comunidade Jardim Violeta.