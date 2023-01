De violência doméstica a homicídio: CGD abre investigações contra 22 militares no Ceará

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) da última terça-feira (17), portarias para abrir investigações administrativas contra 22 militares (sendo 21 policiais e apenas um bombeiro). Os agentes de segurança são suspeitos de crimes como homicídio, tentativa de latrocínio, violência doméstica e participação em motim.

Um dos alvos de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) é um soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE), suspeito de matar o adolescente Juan Ferreira dos Santos, de 14 anos, em uma intervenção policial, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, no dia 13 de setembro de 2019.

O soldado Breno Barros Soares virou réu, na Justiça Estadual, pelo crime de homicídio na modalidade de dolo eventual (quando não há intenção, mas se assumiu o risco de causar uma morte), mais de três anos depois da morte do adolescente, quando a 1ª Vara do Júri de Fortaleza aceitou a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), em 14 de outubro do ano passado.

A CGD também publicou a abertura de um Conselho de Disciplina contra o sargento PM Antônio Carlos Rodrigues de Lima Júnior, preso em flagrante por tentativa de latrocício (roubo seguido de morte), no Município de Paracuru, no dia 31 de dezembro último. O militar, que apresentava sinais de embriaguez, roubou um veículo de luxo (Toyota Hilux), após atirar contra os ocupantes. A prisão preventiva do policial já foi decretada pela Justiça.

Outros três policiais militares - em três ocorrências distintas - são investigados na CGD por casos de violência contra a mulher. A identidade dos agentes de segurança não será divulgada, para preservar as vítimas.

Um sargento foi denunciado por tomar um aparelho celular da ex-companheira e mostrar fotografias íntimas dela para outras pessoas, além de cometer agressões verbais à vítima, no dia 26 de julho de 2019.

A Controladoria detalha ainda que o PM descumpriu medida protetiva judicial, de distanciamento da ex-namorada, e a perseguiu, em episódios ocorridos entre 2019 e 2021. O caso é investigado, na esfera criminal, pela Delegacia Regional de Russas, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Um cabo PM é suspeito de lesionar, injuriar, constranger e ameaçar sua companheira, motivos pelos quais foi preso em flagrante, no bairro Monte Castelo, em Fortaleza, no dia 1º de novembro do ano passado. Já um soldado PM foi preso em flagrante por agredir a companheira, no Conjunto Esperança, na Capital, no dia 9 de dezembro último.

A maior investigação, dentre as portarias abertas pela CGD, é contra sete policiais militares (um tenente, um cabo e 5 soldados), por invadirem uma residência, praticarem agressões contra um homem e ainda se apropriarem de patrimônio alheio, em um salão de beleza, no bairro José Walter, em Fortaleza, em 9 de janeiro de 2020.

Confira as outras investigações abertas pela Controladoria:

Um sargento PM é suspeito de desrespeitar um militar superior, o que o levou a ser preso em flagrante, no Jardim Guanabara, em Fortaleza, em 31 de janeiro de 2022;

Um soldado PM passou a ser investigado na CGD por incentivar outros militares a participarem do motim da categoria, em fevereiro de 2020, pela rede social WhatsApp. "Essa é a hora, senhores, vamos à luta", foi uma das mensagens publicadas por ele;

Três PMs (um sargento e dois soldados) são suspeitos de "solicitaram uma vantagem ilícita quando do atendimento de uma ocorrência de perturbação do sossego", no Rodolfo Teófilo, em Fortaleza, em 25 de setembro de 2021;

Um subtenente PM é suspeito de cometer transgressão disciplinar, ao participar de uma briga, armado, enquanto fazia a segurança particular de um empresário, no Mondubim, na Capital, em 25 de março do ano passado;

Dois PMs (um sargento e um soldado) são suspeitos de cometerem agressões a dois suspeitos presos, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em 23 de outubro de 2020;

Um soldado PM é investigado administrativamente por desobedecer um militar superior, ao ponto de arremessar um copo de whisky contra ele, em Maranguape, também na Grande Fortaleza, em 20 de fevereiro de 2022;

E, por fim, um subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) é suspeito de comprar uma arma de fogo de um policial penal, sem respeitar o devido processo de transferência da arma. A arma terminou apreendida com um adolescente infrator.

