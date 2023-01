Perseguição no Paracuru: policial suspeito de roubar carro de luxo tem prisão preventiva decretada

O policial militar detido em flagrante sob suspeita de uma tentativa de latrocínio no Paracuru, na noite do Réveillon, teve a prisão convertida em preventiva. A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso a documentos com detalhes da ocorrência, que ainda contou com uma perseguição, roubo a um carro de luxo e disparos efetuados pelo sargento.

Nessa terça-feira (3), o sargento Antônio Carlos Rodrigues de Lima Júnior passou por audiência de custódia. A Justiça decidiu converter a prisão em flagrante em prisão preventiva "para fins de assegurar a garantia da ordem pública".

De acordo com depoimentos de testemunhas e das vítimas, o PM interceptou uma Hilux branca e começou a efetuar disparos contra os ocupantes do carro. Os dois ocupantes saíram do veículo na tentativa de se protegerem, foi quando o sargento tomou o automóvel e deu início a tentativa de fuga.

Ele não conseguiu ir longe, porque um dos pneus foi alvejado e havia engarrafamento na via. Há informação que um homem chegou a se pendurar no capô da Hilux para tentar impedir o roubo. Enquanto isso, um amigo das vítimas jogou pedras nas portas do carro com intuito de impedir o assalto.

CAPTURA

Um policial à paisana que passava pelo local do crime conseguiu deter o suspeito. Populares ainda tentaram linchar o suspeito, mas uma composição da Polícia Militar do Ceará (PMCE) chegou a tempo de dispersar a movimentação e levar Antônio Carlos à delegacia.

O suspeito se manteve em silêncio no depoimento, sem ter dito às autoridades o que motivou o crime

De acordo com a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), a Delegacia de Assuntos Internos (DAI) ficou responsável pela autuação em flagrante.

"As investigações continuam no sentido de elucidar os fatos. A Controladoria instaurou, ainda, procedimento disciplinar na seara administrativa, estando este, atualmente, em trâmite", disse a CGD

Por nota, a PMCE comunicou que o policial está recolhido no Presídio Militar à disposição da justiça.

