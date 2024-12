Clientes denunciam agência de turismo de Fortaleza por fechar e 'sumir' com dinheiro e passaportes

Uma agência de turismo localizada no bairro Aldeota, em Fortaleza, fechou as portas sem resolver pendências com alguns clientes e sem devolver o dinheiro ou passaportes dos mesmos. O Diário do Nordeste recebeu denúncias de crimes cometidos entre 2023 e 2024. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga o caso.

O publicitário e diretor de Marketing da Federação Cearense de Futebol (FCF), Vixna do Vale Coelho, conhecido como Biriba do Vale, contratou a empresa Náutica Turismo para renovar vistos para os Estados Unidos, no último mês de novembro, mas não recebeu os vistos nem o dinheiro de volta. Os passaportes dele e de mais sete familiares foram devolvidos depois de 8 dias.

R$ 8,9 mil foram pagos por Biriba e família para o representante da Náutica Turismo, identificado como Sérgio Rodrigues, entre os dias 12 e 13 de novembro último. Nos dias seguintes, o publicitário não conseguiu contato com Sérgio.

Após dias de tentativas de contato, a família recebeu os passaportes na portaria do condomínio onde mora, no dia 20 de novembro, sem saber o que foi feito com os documentos no período. A esposa de Biriba registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil, no último dia 25 de novembro.

"Espero que meu dinheiro seja devolvido. E que ele seja preso, para que novas vítimas não caiam no golpe dele. A esperança é que a justiça seja feita e que ele possa pagar pelo crime que cometeu com várias pessoas, que acreditaram na sua empresa. Infelizmente, fomos vítima de um golpista", afirma Biriba do Vale.

A reportagem tentou contato com Sérgio Rodrigues e com a empresa Náutica Turismo, mas as ligações não foram atendidas. A loja, situada em um shopping no bairro Aldeota, se encontrava com a porta fechada, em visita feita na última quinta-feira (5). Funcionários do shopping informaram que o proprietário fechou a loja e retirou móveis, há cerca de duas semanas, e que vários clientes já se surpreenderam com o fechamento.

A Polícia Civil do Ceará confirmou, por nota, que "apura as circunstâncias de uma denúncia de estelionato, registrada no último dia 25 de novembro, por meio de um Boletim Eletrônico de Ocorrência (BEO), na Delegacia Eletrônica (Deletron). O caso foi transferido para o 2º Distrito Policial (DP) que segue investigando o fato".

Veja também Segurança Golpistas se passam por advogado para tentar enganar mais de 100 clientes no CE; veja como é o golpe Segurança 'Casal cartãozeiro' é denunciado pelo MPCE por aplicar golpes em idosos

Outras vítimas

A funcionária pública Renata Santos também se sentiu vítima de um golpe por ter contratado a empresa Náutica Turismo para obter um visto, em setembro deste ano. Apesar de ter recebido cerca de R$ 4 mil de volta, na última sexta-feira (29), ela perdeu uma viagem que ia fazer para os Estados Unidos com o namorado, no início de novembro. "Fiquei doente com isso", revela.

Já a aposentada Aldenora Lobo ainda não teve a sorte de rever R$ 15,7 mil, pagos a Sérgio Rodrigues por duas passagens de ida e volta Fortaleza-Lisboa (Portugal), em setembro de 2023. "De lá para cá, eu já tentei acordos de todas as formas, para ir me pagando de R$ 500 em R$ 500, R$ 100 em R$ 100, mês sim e mês não. Mas tudo o que eu consegui até agora foram R$ 200, que ele pagou para eu obter documentos em um cartório", relata Aldenora, que pretende denunciar o golpe à Polícia Civil.

A reportagem ainda recebeu o relato de outro cliente da empresa, que contratou o serviço de visto para os Estados Unidos, no dia 22 de outubro deste ano. Passado mais de um mês, ele não recebeu o visto, nem o valor investido e nem o passaporte.

As denúncias contra a empresa Náutica Turismo são ainda mais antigas. A recepcionista Cliciane Mendes registrou um Boletim de Ocorrência, em agosto de 2023, para informar à Polícia Civil do Ceará que a mãe (falecida em março de 2021) comprou uma passagem para Portugal com a empresa Náutica Turismo, pelo valor de R$ 3,4 mil, em dezembro de 2020.

Cliciane entrou em contato com Sérgio para substituir o nome da mãe pelo nome dela na passagem. O objetivo era viajar para Portugal para ver a irmã. O responsável pela agência de turismo acenou positivamente para a mudança e marcou a viagem para junho de 2022. Mas, ao chegar perto da data, o empresário adiou a viagem. A recepcionista remarcou para agosto de 2023, mas teve uma nova frustração.

"Minha irmã e eu tivemos crises de ansiedade por conta desse transtorno todo, passei mal no dia que estava para viajar por conta dessa situação toda. É um absurdo, um descaso", relatou Cliciane à Polícia.

Segundo a Polícia Civil, "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia".

As vítimas ainda podem procurar o canal 'e-denúncia', o site do serviço 181 (https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/), e o telefone (85)3101-7320, do 2º Distrito Policial (2º DP). O sigilo e o anonimato são garantidos pela Polícia.