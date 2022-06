Chefe de facção vende ilegalmente terreno da Prefeitura e mata vítima que cobrou devolução do dinheiro

A venda ilegal de um terreno resultou na morte de um homem, em Fortaleza. José Rones Silva Barbosa, o 'Pitbull', e Henrique Messias Batilhas de Carvalho negociaram a compra de um terreno, na Grande Messejana. No momento em que Henrique, vítima do esquema, soube que o bem pertencia à Prefeitura de Fortaleza, cobrou a devolução do montante. A discussão com objetivo de reaver o montante, terminou em uma tragédia.

O crime aconteceu em agosto de 2020. No último mês de maio, o magistrado da 2ª Vara do Júri determinou a pronúncia de José Rones. O homem é acusado de ter ordenado o homicídio e chefiar uma facção criminosa de origem carioca. A partir da pronúncia, o acusado deve ir a júri popular. Ainda não há data para o julgamento.

Conforme denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), Pitbull invadiu um lote no bairro Guajeru e vendeu ilegalmente para a vítima. Semanas depois, quando o ofendido já tinha construído um muro em volta, "ocorreu uma operação conjunta da Polícia Militar com a Prefeitura de Fortaleza para desocupação do referido bem, posto que pertencia ao Município de Fortaleza".

"Na noite do fato, a vítima se encontrava em sua residência quando o denunciado chegou em companhia de outra pessoa lhe chamando. O ofendido, ao sair da casa, viu-se abordado pelos executores, que se aproximaram e efetuaram os disparos dos projéteis de arma de fogo que lhe ceifaram a vida", segundo o órgão acusatório.

A Justiça considerou que o crime foi motivado pelo desentendimento e que recaem sobre 'Pitbull' indícios suficientes da autoria delitiva. A Polícia chegou a localizar o suspeito por meio de denúncias anônimas.

O terreno adquirido foi vendido por quase R$ 8 mil. A vítima conseguiu uma parte do dinheiro por intermédio de um agiota.



EXTENSA FICHA CRIMINAL

José Rones tem extensa ficha criminal. "Recaem sobre o representado indícios suficientes da autoria delitiva, arrimados nos elementos de informações colhidos no curso da investigação policial, cujo bojo informa, mais, ser este o líder de um dos segmentos da facção criminosa Comando Vermelho (CV) sitiado na área da Grande Messejana (bairros Ancuri, Guajiru e Curió), responsável por comandar o grupo na prática de diversos delitos, tais como tráfico de drogas e homicídios", segundo o Judiciário.

Populares teriam dito às autoridades que Rones estava "aterrorizando moradores do bairro Guajeru, inclusive, invadindo casas".

A primeira passagem de 'Pitbull' pela Polícia foi ainda no ano de 2011, quando preso por porte ilegal de arma de fogo. Em 2013, foi novamente preso, desta vez em flagrante de delito, pelo crime de homicídio. Assim, sucederam-se nos anos seguintes, diversas práticas delituosas", tendo o acusado na ficha ainda os crimes de : tráfico de drogas, crimes contra a administração pública.