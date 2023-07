Casal é preso após tentar assaltar motel em Fortaleza

Um casal foi preso na madrugada deste sábado (8) no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), Francisco Felipe da Silva, 27, e Brenda Cartaxo da Silva, 29, foram detidos por suspeita de tentativa de assalto a um motel.

Após receberem informações do ocorrido no estabelecimento, uma equipe da Força Tática, da 1ª Companhia do 8º Batalhão Policial Militar (1ª Cia/ 8º BPM), que realizava patrulhamento de rotina na região, avistou duas pessoas com as mesmas características do casal que teria praticado o assalto ao motel, localizado na Rua Visconde de Cairu.

A dupla foi conduzida ao 2º Distrito Policial e foi autuada por porte ilegal de arma e receptação. Ambos portavam uma pistola calibre .380 e 33 munições.

Enquanto Brenda Cartaxo da Silva não tem antecedentes criminais, Francisco Felipe da Silva tem passagem pela polícia por homicídio doloso (duas vezes), roubo e crime contra a fé pública.

