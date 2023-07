Homem suspeito de importunação sexual na internet é preso no interior do Ceará

Um homem de 30 anos foi preso na última sexta-feira (7) no município de Jardim, no Cariri cearense, suspeito de importunação sexual contra várias mulheres. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu um mandado de prisão preventiva.

Segundo investigações policiais, Alan Wellington Gomes de Oliveira já era reincidente pelo crime e cumpria pena em regime semiaberto. Ele abordava as vítimas por meio das redes sociais para praticar ato libidinoso, nos municípios de Jardim e Juazeiro do Norte.

Ainda conforme apurações da Delegacia Municipal de Jardim, o homem também é suspeito de praticar atos libidinosos de forma presencial. Por isso, um mandado de prisão contra o homem foi solicitado ao Poder Judiciário.

Após a prisão, o indivíduo foi conduzido para a unidade policial. A PC-CE segue com as investigações para identificar outras possíveis vítimas do capturado.

O que é importunação sexual?

Segundo o artigo 215-A do Código Penal, significa praticar contra alguém e, sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. É crime com pena prevista de um a cinco anos de reclusão, se o ato não constitui crime mais grave.

Como denunciar

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número (88) 3555-1959, da Delegacia Municipal de Jardim.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

