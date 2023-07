Casal é morto a tiros em residência no bairro Lagoa do Barro, em Caucaia

Um casal foi encontrado morto em uma residência localizada no bairro Lagoa do Barro, em Caucaia, na noite dessa sexta-feira (14). De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), as vítimas, de 34 e 36 anos, possuíam passagens por tráfico de drogas.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado (Pefoce) foram acionadas e atenderam o ocorrência. No local, os agentes encontraram os corpos das vítimas, que continham marcas de disparos de arma de fogo, e colheram informações que ajudarão na investigação do caso.

Por enquanto, a ocorrência segue sendo investigada pelo 22º Distrito Policial (22º DP), unidade responsável por solucionar o caso.

DENÚNCIAS

A população pode contribuir com a apuração policial repassando informações que auxiliem os trabalhos da corporação. As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser direcionadas para o número (85) 3318-1449, do 22° Distrito Policial. O sigilo e o anonimato são garantidos.

