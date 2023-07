Policial civil é preso ao prestar depoimento sobre agressões contra a ex-namorada em Fortaleza

Um mandado de prisão preventiva foi cumprido contra um policial civil, de 34 anos, nesta quinta-feira (13). A prisão ocorreu no momento em que o inspetor foi prestar depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, sobre agressões sofridas pela ex-namorada. A identidade do policial não será divulgada, para preservar a vítima.

A prisão, por lesão corporal no âmbito de violência doméstica, foi confirmada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). "O alvo foi notificado para prestar depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, que fica localizada no bairro Couto Fernandes – Área Integrada de Segurança 5 (AIS 5) de Fortaleza, onde recebeu voz de prisão", informou o Órgão.

Polícia Civil do Ceará Em nota Conforme apuração, o homem não aceitava o fim do relacionamento e agrediu a namorada, uma mulher de 33 anos, em julho deste ano. Ele foi colocado à disposição da Justiça."

Afastado das funções na Polícia Civil

O inspetor foi afastado preventivamente das funções, na Polícia Civil, por decisão da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD), publicada no Diário Oficial do Ceará (DOE) da última segunda-feira (10).

Na ocasião, a CGD também instaurou um Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) contra o policial, em razão das denúncias de agressões física e emocional feitas pela ex-namorada do servidor público. A vítima relatou ter sido agredida várias vezes, sendo a última no dia 19 de junho deste ano.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR