Homem que matou ex-esposa com 15 facadas em Missão Velha é denunciado pelo MPCE

Gleydson Alves Antão, homem que matou a ex-esposa com 15 facadas em Missão Velha, no interior cearense, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) nesse domingo (9). O crime ocorreu no dia 25 de abril, na casa de Maria Tereza Xavier Maia, morta aos 35 anos.

"À época, o homem foi preso em flagrante após matar a vítima com golpes de faca e atentar contra a própria vida. A denúncia foi oferecida pela promotora de Justiça Raphaela Dutra Lopes", informou o MPCE.

Segundo a denúncia da Promotoria de Justiça de Missão Velha, Gleydson agiu de forma "consciente, no contexto de violência doméstica e familiar, por motivo torpe, com meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima".

Ao ser preso depois de tentar se matar, ele confessou o crime, mas alegou que tentou se defender.

Relembre o caso

No dia do crime, o denunciado fingiu que ia à casa da ex para entregar ovos de páscoa para entregar ovos de páscoa para a filha dela. No entanto, ao chegar no local golpeou a mulher repetidas vezes.

Quem encontrou o corpo da vítima e Gleydson caído após tentar se matar foi a mãe de Tereza.

O crime começou a se desenhar em 3 de novembro de 2022, quando o homem xingou e agrediu a vítima quando eles ainda estavam juntos. Ela registrou boletim de ocorrência, mas, meses depois, terminou o casamento, porém Gleydson não havia se conformado. .

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR