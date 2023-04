Mulher é morta a facadas por ex-esposo em Missão Velha, no Ceará

Mais uma mulher foi vítima de feminicídio no Ceará. Maria Tereza Xavier Maia, de 35 anos, foi assassinada a facadas, nesta terça-feira (25), no município de Missão Velha.

O principal suspeito pelo crime é o ex-esposo da vítima, identificado como Gleydson Alves. O homicídio aconteceu na casa onde o casal já residiu.

Há informações de testemunhas que após desferir golpes de faca contra Maria, Gleydson tentou cometer suicídio. Ele foi socorrido com vida para um hospital da região.

Maria Tereza deixa três filhos, fruto de outro relacionamento

Legenda: O crime aconteceu dentro de uma residência Foto: Edison Freitas/TVM

A Polícia Militar esteve no local atendendo a ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso.

OUTROS FEMINICÍDIOS

Só em 2023, pelo menos, 13 feminicídios foram registrados no Ceará. Sete no mês de janeiro, quatro em março e dois no mês de abril, até o momento.

Um dos casos de maior repercussão também aconteceu no Interior do Estado. A vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena (PL) foi morta pelo ex-namorado, o atleta de vaquejada, Rickson Pinto.

Rickson cometeu suicídio após o crime. O laudo pericial indicou que Yanny e Rickson morreram por asfixia. Os dois foram encontrados na manhã do dia 3 de março de 2023, quando a empregada chegou ao imóvel.

