Homem é condenado a 16 anos de prisão por tentar matar companheira em Fortaleza no Dia das Mulheres

Um homem foi sentenciado a 16 anos de prisão, pela Justiça Estadual, na última sexta-feira (7), por tentar matar a própria companheira a pauladas, no dia 8 de março de 2020 (data em que se comemorava o Dia Internacional das Mulheres).

O Conselho de Sentença formado na 1ª Vara do Júri de Fortaleza decidiu, por maioria, condenar José Pinheiro Barroso pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (com as qualificadoras de feminicídio, por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima).

O juiz Marcos Aurelio Marques Nogueira negou ao réu o direito de recorrer em liberdade e decretou a sua prisão provisória imediata. José Barroso, de 47 anos, saiu do Salão do Júri preso.

O promotor de Justiça Marcus Renan Palácio, que atua na 1ª Vara do Júri de Fortaleza, afirmou "que a Justiça não aceita e o Direito não tolera, nomeadamente, crimes dessa natureza".

Marcus Renan Palácio Promotor de Justiça Dados estatísticos revelam que a cada 6 horas, uma mulher é morta no Brasil, vítima de violência doméstica. Condenações como essa, portanto, não têm só eficácia interpartes. Elas passam um recado, representam muito para a sociedade e, sobretudo, para todas as mulheres”.

A defesa de José Pinheiro Barroso pediu à Justiça para o cliente não ir a julgamento, "diante da ausência de provas que imputam minimamente a conduta ilícita ao acusado". "O inquérito policial é simplório e pobre em detalhes sobre as agressões físicas, não sendo capaz de concluir minimamente a culpa do acusado", criticou a defesa.

Como aconteceu o crime

Conforme a sentença de pronúncia da 1ª Vara do Júri de Fortaleza, José Pinheiro Barroso tentou matar a sua companheira com "um pedaço de madeira pontiagudo", no dia 8 de março de 2020, na Avenida G, no bairro Vila Velha, em Fortaleza.

1ª Vara do Júri de Fortaleza Em sentença de pronúncia Segundo a denúncia, o fato ocorreu em razão (de) ciúmes do acusado, o qual teria se armado com um pedaço de madeira, surpreendendo a vítima com golpes em sua cabeça, costas e ombros, afirmando que iria matá-la, não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, na medida em que a vítima conseguiu fugir e receber socorro de terceiros."

Após a tentativa de feminicídio, o acusado tentou contra a própria vida, mas também foi socorrido a tempo.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR