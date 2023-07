Policiais penais apreendem 14 celulares e oito 'serras' em presídio na Grande Fortaleza

Policiais penais apreenderam 14 celulares, oito 'serras' e uma corda (que possivelmente seria utilizada para fuga) na Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UPPOO II), antigo IPPOO II. Os ilícitos foram localizados na última sexta-feira (7) e a apreensão confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) nesta segunda-feira (10).

A reportagem recebeu informações que no momento da apreensão havia sete agentes penitenciários dentro do prédio, junto a quase mil internos. A SAP negou, afirmando que tinham 22 policiais penais no momento da apreensão: "número suficiente para a execução do serviço para este presidio".

Por nota, a Pasta disse que as buscas tiveram apoio do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP): "o caso já foi encaminhado para as esferas competentes para apuração e elucidação".

"O trabalho de combate ao crime possui a rotina prática de procedimentos preventivos de segurança e vistoria em todas as unidades prisionais do Ceará. O firme trabalho da polícia penal cearense nesse propósito desarticulou a organização criminosa dentro do sistema penitenciário estadual, livrou os presos comuns da escravidão do crime e os inseriu dentro dos diversos projetos de ressocialização", afirmou a Secretaria.

FUGAS NA UNIDADE

Em menos de um ano, pelo menos três fugas aconteceram no IPPOO II. Em outubro do ano passado, 12 presos fugiram da unidade, que abriga internos em cumprimento do regime semiaberto.

Todos eles faziam aula prática do curso de capacitação profissional e "eram classificados para atividades de curso de pedreiro e são considerados apenados de bom comportamento".

