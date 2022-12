Carro é roubado a caminho de velório, e caixão com corpo é abandonado em estrada no Ceará

O carro de uma funerária que levava um corpo para o velório foi roubado por criminosos em Jijoca de Jericoacoara, no Litoral Oeste, nessa quarta-feira (21). Os criminosos tomaram o veículo e abandonaram o caixão na estrada, em um distrito do Município.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara investiga o caso.

Segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), a funerária levava um corpo para um velório no município de Baixio, no interior do Ceará. Após o crime, o caixão foi recolhido.

A SSPDS pontua que é necessário o registro de um Boletim de Ocorrência (B.O) para que mais detalhes do caso sejam conhecidos. Agentes de segurança segue em diligências localizar o carro roubado e os suspeitos.