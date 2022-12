Dupla armada em moto faz assalto e leva pertences de clientes em posto de gasolina em Ipu

Dois homens em uma moto realizaram um assalto contra clientes e funcionários de um posto de gasolina em Ipu, no interior do Ceará, nesta quarta-feira (21). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo

Conforme a pasta de Segurança, suspeitos armados chegaram ao local e subtraíram pertences das vítimas.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, as vítimas aparecem deitadas ao chão durante assalto.

O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Ipu, unidade que realiza diligências para identificar e capturar os suspeitos.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3683-3911, da Delegacia Municipal de Ipu.

As informações podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.