Cantor de funk é preso em Fortaleza suspeito de produzir músicas com apologia à facção criminosa

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu um cantor de funk de 21 anos suspeito de utilizar as redes sociais para divulgar músicas com apologia a uma facção criminosa. A prisão do "MC" foi na tarde dessa quarta-feira (23), no bairro Messejana, em Fortaleza.

Segundo a corporação, o cantor, que não teve a identidade revelada, contava com mais de 10 mil seguidores nas redes sociais e conseguia até 100 mil visualizações em vídeos publicados com “funk proibidão".

Ainda conforme a PCCE, o conteúdo fazia referências explícitas ao grupo criminoso com atuação no Ceará, Maranhão, Piauí, Pará e Mato Grosso. O cantor também é suspeito de integrar a facção citada nas músicas, além de incitar a violência e o desrespeito ao Poder Judiciário.

Como aconteceu a prisão

O "MC" foi localizado pela Polícia em um imóvel na Messejana. Com o ele, foram apreendidas joias banhadas a ouro e dois celulares.

O cantor foi levado à sede da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e se encontra à disposição da Justiça. Ele já responde pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, segundo a PCCE.

A Polícia segue investigando o caso a fim de identificar outros suspeitos e coibir a propagação de conteúdos ilícitos nas plataformas digitais.

Outros cinco 'MCs' já foram presos no Ceará

Nos últimos cinco anos, as Forças de Segurança do Estado já prenderam cinco "MCs" por exaltarem o crime organizado em suas músicas e promoverem o conteúdo nas redes sociais.

As duas prisões mais recentes ocorreram na Operação Nocaute II. Carlos Eduardo de Almeida Pires, conhecido como MC Dick, foi detido no Município de Magé, no Rio de Janeiro, com apoio da Polícia Civil daquele Estado.

Já Francisco Wanderson Mendes, o MC Dym, foi capturado ao desembarcar de um voo em Fortaleza, oriundo também do Rio de Janeiro. Ele tinha shows marcados na capital cearense e no município de Acaraú, no Interior do Ceará.

As investigações da PCCE apontaram que os dois cantores promoviam a facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV) no Ceará e no Rio de Janeiro.