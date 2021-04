Cabeleireiro é morto a pauladas no Pici; suspeitos são namorado e amigo da vítima

Um cabeleireiro identificado como Victor Hugo Pereira de Melo, de 24 anos, foi morto a pauladas em uma residência localizada na Rua Pernambuco, no bairro Pici, na noite de segunda-feira (12). De acordo com a Guarda Municipal, os golpes teriam sido desferidos pelo namorado e por um amigo da vítima durante uma "brincadeira".

Também segundo a instituição, Victor Hugo morava em outro bairro, e teria ido visitar o namorado. Lá, os dois foram à casa de um amigo, também no Planalto Pici, onde o fato aconteceu.

Barulho de tiros

À reportagem, moradores informaram que o cabeleireiro era uma pessoa tranquila e calma. Ainda conforme os relatos, vizinhos teriam escutado barulho de tiros. No entanto, a Guarda Municipal explicou que só a Perícia Forense (Pefoce) poderá confirmar ou não lesão à bala.

O namorado e o amigo, suspeitos do crime de homicídio contra o jovem, foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), no bairro São Gerardo, pois são menores de idade. Lá, prestaram depoimentos na madrugada desta terça-feira (13).