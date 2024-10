Bombeiro é suspeito de acumular cargos públicos e se envolver em confusão com vereadores no Ceará

Um bombeiro militar é suspeito de acumular cargos públicos e se envolver em uma confusão com vereadores de Iguatu, no Interior do Ceará, enquanto ele realizava o outro trabalho, em um hospital. A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) investiga a conduta do servidor público.

Uma portaria, com abertura de um Conselho de Disciplina contra o subtenente Antônio Alves da Cunha Filho, foi publicada pela CGD no Diário Oficial do Estado (DOE) da última segunda-feira (14).

Segundo a publicação, o bombeiro militar se envolveu "em fato conflituoso com dois vereadores do município de Iguatu/CE, por ocasião de diligências de fiscalização por membros da Casa Legislativa ao Hospital Regional daquele município, no dia 16/04/2024". A defesa do bombeiro militar não foi localizada para comentar o caso. O espaço segue aberto para manifestações do investigado.

O documento revela ainda que o subtenente "supostamente trabalha como enfermeiro" naquela Unidade de Saúde e é funcionário efetivo da Secretaria Municipal de Iguatu. Imagens obtidas pela CGD mostram o militar tentando "obstruir a entrada dos vereadores naquele nosocômio sob ameaça e ofensas verbais".

Conforme o Portal da Transparência do Governo do Estado, Antônio Alves da Cunha Filho recebeu R$ 7.386,77 de salário líquido como servidor do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), em setembro deste ano. No mesmo mês, ele recebeu R$ 6.759,73 de salário líquido, como enfermeiro concursado da Secretaria de Saúde de Iguatu, segundo o Portal da Transparência do Município.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará emitiu nota em que afirma que "foi publicada portaria para instauração de Conselho de Disciplina pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), oportunidade na qual os fatos serão devidamente apurados, respeitando o devido processo legal. Cabe ao CBMCE aguardar a decisão do colegiado no que tange quaisquer sanções na esfera administrativa disciplinar".