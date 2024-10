Tenente-coronel da Polícia Militar é investigado por tortura contra jovem no Ceará; veja vídeo

Um tenente-coronel da Polícia Militar do Ceará (PMCE) é investigado por suspeita de tortura contra um jovem, durante uma ação policial, em Fortaleza. O caso foi filmado e motivou a transferência do oficial para funções administrativas na Corporação.

O vídeo, que circulou pelas redes sociais, mostra o tenente-coronel Pedro Hawlison Alves Freire Sousa bater no jovem, já detido, mostrar um celular e mandar que ele fale o nome de um homem procurado pela Polícia. "Tô quase desmaiando, senhor", alega a vítima da agressão.

A reportagem tentou entrar em contato com o militar ou com a defesa dele, mas não conseguiu. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Veja o vídeo:

🚨 Tenente-coronel da Polícia Militar é investigado por tortura contra jovem durante uma ação policial, em Fortaleza. O caso foi filmado e motivou a transferência do oficial para funções administrativas na Corporação pic.twitter.com/JAInHAqzkM — Diário do Nordeste (@diarioonline) October 10, 2024

O local da ação policial não foi informado. Mas, até ser transferido para funções administrativas, o tenente-coronel comandava o 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que atua em Fortaleza na Área Integrada de Segurança (AIS) 7 - que abrange os bairros Aerolândia, Alto da Balança, Boa Vista, Cajazeiras, Cambeba, Cidade dos Funcionários, Dias Macedo, Edson Queiroz, Jardim das Oliveiras, José de Alencar, Parque Dois Irmãos, Parque Iracema, Parque Manibura, Passaré, Sabiaguaba e Sapiranga.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) informou, em nota, que "instaurou processo disciplinar em desfavor do policial militar, que já foi afastado de suas funções. A Polícia Militar Estado do Ceará também abriu Inquérito Policial Militar (IPM) para a apuração criminal do fato".

Veja também Segurança PMs que atiraram em jovens e em criança em abordagem no Ceará são condenados por lesão corporal Segurança Policial militar e chefe de facção criminosa são suspeitos de coagir eleitores em Acopiara, no Ceará

A Polícia Militar do Ceará também enviou nota à reportagem, em que confirma que "um inquérito policial militar foi instaurado para apurar as circunstâncias do fato exibido no vídeo que circula nas redes sociais e que o policial militar envolvido foi, preliminarmente, designado para exercer suas funções em unidade administrativa".

"A PMCE frisa que respeita e garante, de forma indistinta, a preservação da dignidade e dos direitos humanos de todos os cidadãos, que não compactua com desvios de condutas por parte de seus integrantes e que repudia qualquer ação que vá de encontro aos valores e deveres da Corporação", conclui a Corporação.