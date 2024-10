Policial é investigado sob suspeita de manter perfil no Instagram para criticar políticos no Ceará

Um policial militar passou a ser investigado na seara administrativa sob suspeita de administrar perfis na rede social Instagram com "conteúdo majoritariamente eleitoreiro partidário". A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) do Ceará instaurou Conselho de Disciplina contra o soldado Jeová Alves da Costa Júnior.

Conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa terça-feira (8), o conselho tem objetivo "de apurar as condutas transgressivas que lhe são atribuídas, bem como, a incapacidade deste para permanecer nos quadros da Corporação Militar a qual pertence". A defesa do PM não foi localizada pela reportagem para comentar a investigação. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Veja também Segurança Mulher de chefe de facção no Ceará presa em casa de luxo em Rondônia vai para prisão domiciliar Segurança Familiares e advogado de chefe do tráfico de drogas são absolvidos de integrar quadrilha no Ceará

A CGD recebeu denúncias que o PM é quem está por trás de publicações das páginas @icapui_patrulha, @icapui.patrulha e @jotaverso01, "com publicações havendo exaltação de candidatos políticos e várias postagens de teor ofensivo denegrindo a imagem de concorrentes políticos do município de Icapuí/CE", diz trecho da Portaria da Controladoria.

As publicações ainda incluiriam discursos de ódio contra candidatos. A CGD destaca que há uma Representação Eleitoral formulada pela Promotoria da 8ª Zona Eleitoral-Aracati/Fortim/Icapuí/CE contra o militar, já que os conteúdos "dessas publicações relacionadas às Eleições de 2024, podendo ser consideradas propaganda eleitoral negativa irregular".

A reportagem do Diário do Nordeste visitou os perfis que, somados, contam com mais de 25 mil seguidores e visualizou postagens de cunho político, divulgadas nas semanas que antecederam a eleição para prefeito na cidade de Icapuí.