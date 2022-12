Advogado é detido em presídio com comprimidos e bilhete no Ceará

Um advogado recebeu voz de prisão de um diretor de um presídio, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã desta quinta-feira (1º), na posse de comprimidos e de um bilhete.

A reportagem apurou, com fontes do Sistema Penitenciário, que as autoridades suspeitam que os comprimidos seriam desdobrados em uma droga, e o bilhete orientaria o processo.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) confirmou que o advogado recebeu voz de prisão do diretor da Unidade Prisional de Ensino, Capacitação e Trabalho (UPECT) enquanto realizava atendimento a um cliente preso, no parlatório.

Secretaria da Administração Penitenciária Em nota O advogado entregou, durante seu atendimento, um pacote de 10g de comprimidos, um bilhete com instruções sobre as substâncias e duas canetas esferográficas."

O diretor da Unidade Penitenciária comunicou a prisão à Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE) e encaminhou o caso à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), segundo a SAP.

O presidente da Associação dos Advogados Criminalistas (Anacrim), advogado Alexandre Sales, que acompanha o caso, diz que "vê com muita preocupação o possível envolvimento de algum membro da categoria com qualquer prática ilícita".

Alexandre Sales Advogado e presidente da Associação dos Advogados Criminalistas Cabe ao advogado criminalista a defesa dos direitos da pessoa, e não a defesa do crime. Uma vez o advogado sendo apontado como partícipe de um fato criminosa, a gente pugna pelo estrito cumprimento do processo legal. Que todas as fases do processo e o direito da ampla defesa sejam respeitados. Vamos acompanhar, para ver o que vai acontecer no deslinde dessa infeliz situação."

A Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará comunicou por nota que foi informada nesta quinta-feira acerca do mandado de prisão a um advogado na Unidade Prisional de Ensino, Capacitação e Trabalho (UPECT).

"Através da diretoria de prerrogativas e do Centro de Apoio ao Advogado, a OAB-CE está acompanhando e apurando todos os fatos para garantir a legalidade da prisão e também que o acusado tenha assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. E caso haja comprovação de envolvimento no caso, a seccional cearense irá realizar abertura de procedimentos internos disciplinares no Tribunal de Ética e Disciplina (TED)", disse a ordem.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil