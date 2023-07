Adolescente está na UTI após ser baleado em ação da Polícia Militar em Fortaleza

Um adolescente de 16 anos (identidade preservada) foi baleado em uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no bairro Papicu, em Fortaleza, no último domingo (2). Segundo a família do jovem, ele está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Na versão da PM, houve uma troca de tiros e uma arma foi apreendida.

O caso aconteceu na Travessa Rio Pardo, na Comunidade dos Índios, na tarde do último domingo (2). "Ele foi me visitar, almoçar comigo. Quando ele tava saindo, uns meninos viram a viatura da Polícia e correram", narra a mãe do jovem - que não será identificada.

A mulher conta que os PMs atiraram seis vezes, sem nem abordar as pessoas que estavam na via. A ação policial revoltou moradores da Comunidade.

Uma bala perfurou o pulmão do adolescente, que foi socorrido para o HGF. No Hospital, ele precisou passar por duas cirurgias.

Mãe do adolescente Não será identificada Quando eles (policiais militares) chegam lá, é para atirar e bater. Isso acontece direto. os moradores, trabalhadores, estão com medo."

Outro familiar do adolescente corrobora que "é rotina eles (PMs) entrarem atirando na comunidade. Não respeitam o cidadão! Minha família tá abalada", reclama.

O QUE DIZEM OS ÓRGÃOS

Por nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) disse que fazia patrulhamento no bairro Papicu, em Fortaleza, "quando a composição se deparou com um indivíduo que, ao avistar a presença policial, atirou contra os militares, dando início a uma troca de tiros".

"O suspeito foi lesionado e socorrido pela equipe policial. O procedimento policial foi instaurado na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), tendo em vista que o indivíduo era menor de idade. Na ação, um revólver e cinco munições, sendo quatro deflagradas foram apreendidas", conforme versão da Polícia.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) disse que determinou a instauração de procedimento disciplinar para apuração do fato na seara administrativa.

