Festa junina em escola de Amontada acaba com homem morto e duas mulheres baleadas

O que era para ser alegria e diversão acabou em tragédia. Um homem foi morto e duas mulheres baleadas na localidade de Jurema, município de Amontada, interior do Ceará. O caso aconteceu na última sexta-feira (30) e está sendo investigado pela Delegacia Municipal da cidade.

A vítima era um homem de 30 anos com antecedentes por homicídio, lesão corporal e tráfico de drogas. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo. Outras duas pessoas foram baleadas e socorridas a uma unidade hospitalar da região, conforme nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A SSPDS não informou o estado de saúde das mulheres baleadas.

Um vídeo gravado no momento do ataque mostra que um homem falava no microfone para várias pessoas reunidas na escola quando os disparos começaram. Houve correria no local, e é possível ouvir mais de 10 tiros.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e compareceu ao local da ocorrência, onde foram coletados indícios que subsidiarão os trabalhos policiais.

A vítima, um homem de 30 anos com antecedentes por homicídio, lesão corporal e tráfico de drogas, foi morto por disparos de arma de fogo na localidade de Jurema. Outras duas pessoas foram baleadas e socorridas a uma unidade hospitalar da região. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e compareceu ao local da ocorrência, onde foram coletados indícios que subsidiarão os trabalhos policiais. As investigações seguem a cargo da Delegacia Municipal de Amontada, unidade da PC-CE que realiza diligências visando elucidar o caso.

