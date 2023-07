Dois PMs e viatura policial são baleados, em três ações criminosas em Fortaleza no fim de semana

Dois policiais militares e uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram baleados, em três ações criminosas distintas registradas no último fim de semana, em Fortaleza. Um suspeito foi morto, ao trocar tiros com um dos policiais.

De acordo com informações da Polícia Militar, um cabo PM foi baleado no braço, no bairro Mondubim, na madrugada de sábado (1º). "O militar trafegava de moto quando foi abordado por alguns indivíduos que saíram de um matagal na tentativa de roubar seu veículo", narrou a Corporação, em nota.

Polícia Militar do Ceará Em nota Um dos suspeitos atirou contra o militar, que reagiu. O policial foi socorrido e passa bem. Nenhum suspeito foi localizado, informações que possam ajudar o trabalho policial podem ser repassadas através do telefone 190. O sigilo é garantido."

Na noite do sábado (1º), outro PM de folga reagiu a uma tentativa de assalto a uma barbearia, no bairro Quintino Cunha, e também foi baleado.

Na troca de tiros, dois suspeitos também foram atingidos. Um deles "era foragido do Sistema Prisional e já respondia por roubo, receptação e corrupção de menores, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito", segundo a PMCE.

Um revólver calibre 38 foi apreendido com a dupla. "Diligências continuam sendo feitas pela PMCE e pela Polícia Civil para capturar os outros suspeitos. Informações que possam ajudar no trabalho policial podem ser feitas através do telefone 190", completa a nota.

Viatura é atingida por tiros

Já na madrugada de domingo (2), uma viatura da Polícia Militar foi alvejada a tiros, enquanto fazia patrulhamento no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza.

"De imediato, os policiais militares reagiram, identificaram, prenderam e conduziram um dos suspeitos para o 2° Distrito Policial. No local do fato, os PMs apreenderam uma pistola e 12 munições. O homem foi autuado por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Nenhum dos policiais militares foram atingidos", informou a Corporação.

Segundo a PMCE, diligências continuam sendo realizadas para identificação e prisão dos demais suspeitos. Como nos outros casos, informações de populares podem ser repassadas para a Polícia através do telefone 190. O sigilo é garantido.

Reportagem do Diário do Nordeste, publicada na última quinta-feira (29), mostrou que o Conjunto Palmeiras é uma das áreas mais afetadas da Capital pela "guerra" entre duas facções criminosas, por território para o tráfico de drogas. Moradores afirmam que há tiroteios frequentes e expulsões de moradores, na região.

