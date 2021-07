Adolescente é apreendido suspeito de participar da execução de irmãs na zona rural de Pacajus

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apreendeu, na tarde desta quarta-feira (14), um adolescente suspeito de executar duas irmãs em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As vítimas, ambas de 18 anos, foram mortas em uma via carroçável.

Conforme as autoridades, o suspeito, de 17 anos, é o mesmo que aparece em um vídeo atirando contra as jovens, na madrugada desta quarta-feira.

A roupa utilizada na ocorrência e que aparece nas imagens foi apreendida. O adolescente já responde a sete atos infracionais, registrados entre os anos de 2020 e 2021, pelos crimes de roubos, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal dolosa.

As buscas continuam na região para a captura dos demais suspeitos de envolvimento no duplo homicídio.

O crime

Testemunhas relataram que, por volta de 0h30, ouviram cerca de dez disparos na região da estrada Chicó Lira, na zona rural de Pacajus. No local, há pichações com siglas de facções criminosas atuantes na área.