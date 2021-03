16 pessoas são autuadas por participação em protestos contra o lockdown em Fortaleza

Dia de protestos contra o lockdown em Fortaleza terminou com 16 pessoas autuadas neste domingo (14). Foram oito pessoas conduzidas pela manhã e outras oito no período da tarde. O primwiro grupo de sete pessoas foi conduzido ao 2º Distrito Policial (DP), na Aldeota, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por descumprimento do decreto estadual de isolamento social rígido. Eles foram abordados no bairro Serrinha, segundo informações colhidas na delegacia..

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o oitavo detido no primeiro protesto, um homem, foi conduzido ao 13º DP e, além do TCO por descumprir determinações do decreto, assinou outro termo por perturbação do sossego alheio por estar com um som automotivo em som elevado.

Com registro de pessoas fora dos veículos e sem máscara, a manifestação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) contrários ao isolamento ocupou o viaduto da avenida Raul Barbosa por volta das 10h30 deste domingo e seguiu para outras áreas da Cidade. Ato descumpre o decreto em vigor na Capital e em todo o Estado.

Novo protesto

Mais um protesto contra as medidas restritivas adotadas pelo Governo do Estado foi registrado na Capital. Na tarde deste domingo (14), grupo se reuniu nas imediações da 10ª Região Militar, no Centro. Por volta das 16h30 o protesto já havia sido dispersado. Oito pessoas foram detidas e encaminhadas ao 34º DP.

Em vídeo divulgado pelo deputado André Fernandes, que compareceu local, é possível ver um homem sendo detido pela Polícia Militar, além do parlamentar tentando argumentar com policiais e impedir medidas como bomba de efeito moral.

Reação de deputados

O deputado estadual André Fernandes esteve no 2º DP conversando com os manifestantes. Em publicação nas redes sociais, ele afirma que foram pessoas "escolhidas a dedo entre uma multidão". "O objetivo do governador é colocar medo no povo, mas não conseguirão!", escreveu o parlamentar, apoiador do presidente.

Delegado Cavalcante, também deputado estadual cearense, afirmou que mandou uma equipe de advogados ao 2º DP para dar suporte aos autuados. Segundo Cavalcante, eles foram conduzidos "de forma arbitrária".

O deputado afirmou que os manifestantes foram autuados por "saírem às ruas nesse domingo e se manifestarem contra o confinamento inconstitucional, ilegal e arbitrário do Governador".

Lockdown no Ceará

Legenda: Grupo de se reuniu por volta das 10h30 deste domingo (14) e rodou por vias da Capital Foto: Jéssica Welma

Além da restrição de circulação de pessoas e veículos em via pública, a não ser para deslocamentos a serviços essenciais, é proibido promover eventos como passeatas e carreatas.

O lockdown foi estendido para o todo o Ceará na última quinta-feira (11) e vale até o dia 21 de março.

A restrição foi aplicada devido à escalada de mortes, casos do novo coronavírus e internações, que pressionam o sistema de saúde. A medida começou a valer neste sábado (13).