Grupo faz carreata contra lockdown em Fortaleza; ato descumpre decreto

No dia em que o Ceará chega a marca de 12.260 mortos pela Covid-19, manifestantes pró-Bolsonaro realizam carreata contra o lockdown no Estado. O ato, que descumpre o que está previsto no decreto de isolamento social rígido, ocorre neste domingo (14).

Por volta das 10h25, eles ocuparam o viaduto da Avenida Raul Barbosa, em Fortaleza. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar algumas pessoas fora dos veículos e outras sem máscara de proteção.

O lockdown foi estendido a todo o Estado na última quinta-feira (11). A restrição foi aplicada devido à escalada de mortes, casos do novo coronavírus e internações, que pressionam o sistema de saúde. A medida começou a valer neste sábado (13).

No dia em que o lockdown amplo foi anunciado, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) atacou governadores que estão endurecendo as medidas para tentar conter a disseminação da Covid-19. "Até quando nós podemos aguentar esta irresponsabilidade do lockdown? Estou preocupado com vida, sim ", disse o presidente.

Na Capital, o lockdown já havia sido determinado no último dia 5 de março. Embora houvesse uma recomendação para que as regiões em situação crítica adotassem a restrição, municípios comandados pela oposição resolveram não acatar a medida - que agora passa a ser definida em decreto estadual.